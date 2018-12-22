taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

İnşaat işçisi sokak ortasında öldürüldü

Sivas'ta 18 yaşındaki Ü.Ö. , sokak ortasında tartıştığı inşaat işçisi Hasan Gültepe'yi, tabancayla vurdu. GÜltepe, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 22.12.2018 - 15:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi, 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan inşaat işçisi evli, 3 çocuk babası Hasan Gültepe ile sanayi işçisi Ü.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ö. üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, Hasan Gültepe'ye 5 el ateş etti. Gültepe kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan Gültepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İnşaat işçisi sokak ortasında öldürüldü

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Acı haberi alıp olay yerine gelen Hasan Gültepe'nin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Yapılan incelemenin ardından Hasan Gültepe'nin cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

İnşaat işçisi sokak ortasında öldürüldü


İnşaat işçisi sokak ortasında öldürüldü


YAKALANDI

​Olayın ardından otomobille kaçan Ü.Ö. polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İnşaat işçisi sokak ortasında öldürüldü

İnşaat işçisi sokak ortasında öldürüldü

İnşaat işçisi sokak ortasında öldürüldü

İnşaat işçisi sokak ortasında öldürüldü


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleymancıların yurdundaki tecavüz davası başladı

Süleymancıların yurdundaki tecavüz davası başladı

296
Eşinin ve 5 aylık bebeğinin boğazını kesti

Eşinin ve 5 aylık bebeğinin boğazını kesti

57
Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

491
Mazhar Alanson: Şehitlerimiz papağan kadar konuşulmuyor

Mazhar Alanson: Şehitlerimiz papağan kadar konuşulmuyor

316
Şener kendini överken Meclis şaşkınlıkla dinledi

Şener kendini överken Meclis şaşkınlıkla dinledi

176
Eş cinayeti sanığı: 'Seni boynuzluyorum' dedi

Eş cinayeti sanığı: 'Seni boynuzluyorum' dedi

126
Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir