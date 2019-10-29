İnşaat işçisinin tehlikeli mesaisi

İstanbul Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde dış cephe çalışması yapılan 10 katlı binada kurulan iskelelerdeki işçiler herhangi bir iş güvenliği önlemi almadan çalışıyor.

EMNİYET KEMERİ VE KASKLARI YOK

Herhangi bir güvenlik önlemi almadan işe başlayan işçiler merdiven kullanmak yerine inşaat iskelelerine tırmanıyor. Emniyet kemeri ve kaskları bulunmadan iskelelere tırmanarak çalışan işçiler canlarını hiçe sayıyor.

VATANDAŞIN KAMERASINA YANSIDI

Çevredekileri tedirgin eden işçilerin çalışma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken vatandaşın, "İşçi güvenliği sıfır" demesi dikkat çekiyor.

İnşaat işçisinin teklikeli çalışması











