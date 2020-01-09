Kazıda buldukları topu satıp kebap ziyafeti çektiler

Zonguldak’ta yapımı devam eden Kilimli İlçe Kaymakamlık inşaatında yapılan kazı çalışmasında çalışanlar, tanesi 300 kilogramı bulan 2 adet top mermisi bulundu.
KEBAPÇIDAN KARAKOLA
Kepçe yardımıyla çıkartılan top mermileri çalışanlar tarafından hurdacıya verildi. Hurdadan aldığı parayla kebap yemeye giden çalışanlar, ilk başta hurda sandıkları malzemenin top mermisi olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olay üzerine hurdacıya giden polis ekipleri satılan top mermilerini alarak muhafaza altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.