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İnşaat maliyeti şubat ayında arttı

2019 yılı şubat ayında inşaat maliyet endeksinde yüzde 0,91'lik bir artış meydana geldi.

İHA | 24.04.2019 - 11:44..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Şubat dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,22 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,24, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,49, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,77 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,44 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,04, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,67, işçilik endeksi yüzde 26,95 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,41 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,88, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,91, işçilik endeksi yüzde 25,60 arttı.

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