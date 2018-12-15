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İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düştü

Adana'da 75 yaşındaki Süleyman Uzmanoğlu, müteahhite verdiği arsasına yapılan inşaatı gezerken asansör boşluğundan düşerek, hayatını kaybetti.

DHA | 15.12.2018 - 15:35..
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Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, Süleyman Uzmanoğlu (75), arsasını 6 daire ve 1 işyeri karşılığında bina yapması için müteahhite verdi.  Dün bitme aşamasında olan inşaata gelen Uzmanoğlu, geri dönmeyince yakınları karakola giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Eşinin hayatından endişe eden Katibe Uzmanoğlu, sabaha karşı çocukları ve torunuyla birlikte inşaat alanına geldi. Katibe Uzmanoğlu, asansör boşluğunda eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapım aşamasındaki evlerini gezmek için geldiği binada, asansör boşluğuna düştüğü belirlenen Uzmanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçıncı kattan düştüğü belirlenemeyen Uzmanoğlu'nun, torunları ve 4 çocuğu ise, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düştü

İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düştü

İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düştü

İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düştü
İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düştü

İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düştü

İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düştü

İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düştü

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