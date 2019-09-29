İnşaatın tepesinde halay çeken işçiler

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın en üst katında işçiler telefonlarından açtıkları müzikle bir anda halay çekmeye başladı.

HALAY ÇEKTİLER

Eline mendil alan işçilerden biri halay başı olurken, diğer 4 işçi de kendisini çevreden izleyen vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının şaşkın bakışlarına aldırmadan halaya geçti.

Denizli’de işçiler inşaatın tepesinde halay çekti ViDEO

Yerden onlarca metre yükseklikte işçilerin halay çektiğini gören bir vatandaş, cep telefonuna sarılarak o anları kaydetti.