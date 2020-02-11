Van'a 135, Saray ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Nahide Akbaşlı'nın 10 çocuğundan 6'ncısı olan 20 yaşındkai Murat Akbaşlı, ortaokuldan sonra okulu bırakarak çobanlık yapmaya başladı.

Akbaşlı, daha sonra İstanbul'a giderek inşaatlarda çalıştı. Akbaşlı'nın 3 yıl önce inşaatta söylediği Kürtçe şarkıları, sosyal medyada 2 milyon kişi tıkladı.

İnşaatta söylediği şarkıyla tanınan Murat: Sanatçı olmak isterim ViDEO

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Böyle bir sese kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" dediği ve daha sonra da telefonla görüştüğü Akbaşlı'ya DHA ekibi ulaşarak, ilk röportajı yaptı.

"BİRÇOK KİŞİ BENİ ARADI"

Akbaşlı, "İstanbul'a çalışmaya gittim. Bir gün inşaatın mimarı yanıma geldi. ‘Şarkı söyle, videoya çekeceğim' dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Beni çektikten sonra 'Sesin çok güzel' dedi. Sosyal medyada bunu paylaşmayacağını söyledi. Bir yıl geçtikten sonra bu videomu sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım, benim şarkı söylediğim videoyu YouTube'da izlediklerini ve 2 milyon kişinin bu videoyu tıkladığını söyledi. YouTube girdim. Bir baktım hakikaten de benim şarkım. Bunun üzerine birçok kişi beni aradı." dedi.

"SANATÇI OLMAK İSTERİM"

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin de sosyal medyada kendisiyle ilgili bir paylaşım yaptığını belirten Akbaşlı, "Beni aradı. Eğitim ve diğer konuda da yardımcı olacağını söyledi. 'Gel söyle sana eğitim de veririm. Masraf ne olursa ben öderim' dedi. Hayatım güzel. Bunun dışında birçok kişi aradı ama telefona bakmadım. 8'inci sınıftan sonra çobanlık yaptım. Kuzulara gittim. Bu yaştan sonra okula gidemem. İmkan verilirse sanatçı olmak isterim." diye konuştu.

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