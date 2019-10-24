İnşaattan düşen işçi baret sayesinde kurtuldu

İstanbul Beylikdüzü Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta, yapımı devam eden lüks site inşaatında çalışan işçi Kenan Ekşi(49), çıktığı iskele üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü.

BARET HAYATINI KURTARDI

Kazayı gören arkadaşları olayı hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Düşerek yaralanan inşaat işçisi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Ekşi’nin kafasında bulunan baret ise olası bir can kaybını önledi.

AYAĞINDA VE KABURGALARINDA KIRIKLAR VAR

Ekşi’nin, ayağında ve kaburgalarında kırklar olduğu belirtildi.