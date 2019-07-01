İnsan hayvan ilişkisi üzerine: Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi

Antik Yunan’dan günümüze filozofları ve bilim insanlarını en çok meşgul eden soruları ele alarak, bizi insan ile hayvan arasındaki sınırları yeniden düşünmeye ve mevcut tahakküm mekanizmalarının kodlarını anlamak için yeni iletişim ağları örmeye davet eden Desperet, hayvanların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve ne istediklerini vakalar üzerinden sorguluyor…

DOĞRU SORULARI SORSAYDIK HAYVANLAR NE SÖYLERDİ

Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi? insan ile hayvan arasındaki sınırları kaldırarak, benimsediğimiz iletişim pratiklerine farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir başvuru kitabı.

Evcil hayvanınızın sizin davranışlarınız karşısında ne hissettiğini hiç düşündünüz mü? Örneğin, kitabın tanıtım bülteninde de sorduğu gibi, “Köpeğiniz sizi tuvalette gördüğünde ne düşünüyor?”

Despret, bilimsel konuları alışılmadık bir mizahi üslupla ele aldığı gerçek hikâyelerde, bu dünyada birlikte yaşama dair farklı olanakların etik ve politik zeminini sorguluyor. İnsanmerkezciliğin yerini eşitlikçi bir biyomerkezciliğin aldığı bu yeni tartışma hattı üzerinde insanları ve insan olmayanları bir arada tutan ve bugünün gerçekliğine dair politikalar üretme gücüne sahip olmamızı sağlayan da bu hikâyeler…

Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi

Vinciane Despret

Tellekt Yay.

S.: 272

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Damla Karakuş

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