taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6935
Euro
6.4512
Altın
1390.55
Borsa
99280.16
Gram Altın
254.417

İnsan hayvan ilişkisi üzerine: Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi

Bilim felsefesi ve davranış bilimi uzmanı Vinciane Despret, bu son derece eğlenceli kitabında insanı hayvandan ayırdığını düşündüğümüz davranışların aslında insana özgü olmadığını savunuyor.

Özel İçerik | 01.07.2019 - 12:01..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi

Antik Yunan’dan günümüze filozofları ve bilim insanlarını en çok meşgul eden soruları ele alarak, bizi  insan ile hayvan arasındaki sınırları yeniden düşünmeye ve mevcut tahakküm mekanizmalarının kodlarını anlamak için yeni iletişim ağları örmeye davet eden Desperet, hayvanların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve ne istediklerini vakalar üzerinden sorguluyor…

Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi - Vinciane Despret

DOĞRU SORULARI SORSAYDIK HAYVANLAR NE SÖYLERDİ

Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi? insan ile hayvan arasındaki sınırları kaldırarak, benimsediğimiz iletişim pratiklerine farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir başvuru kitabı.

Evcil hayvanınızın sizin davranışlarınız karşısında ne hissettiğini hiç düşündünüz mü? Örneğin, kitabın tanıtım bülteninde de sorduğu gibi, “Köpeğiniz sizi tuvalette gördüğünde ne düşünüyor?”

Despret, bilimsel konuları alışılmadık bir mizahi üslupla ele aldığı gerçek hikâyelerde, bu dünyada birlikte yaşama dair farklı olanakların etik ve politik zeminini sorguluyor. İnsanmerkezciliğin yerini eşitlikçi bir biyomerkezciliğin aldığı bu yeni tartışma hattı üzerinde insanları ve insan olmayanları bir arada tutan ve bugünün gerçekliğine dair politikalar üretme gücüne sahip olmamızı sağlayan da bu hikâyeler…

Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi - Vinciane Despret

Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi

Vinciane Despret

Tellekt Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

186
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

322
İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

67
Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

177
John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

44
İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

61
Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor

Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir