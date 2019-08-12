İnsan tacirleri 50 göçmeni kandırdı

Kandırılarak kente getirilen Afgan ve Pakistan uyruklu göçmenler; kentin en işlek noktalarına, otogar ve apartman girişlerine bırakılıyor.

ESNAF MAĞDUR GÖÇMENLERE BATTANİYE DAĞITTI

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde bir apartmanın önüne çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu 50 göçmen bırakıldığını fark eden esnaf, göçmenlerin yardımına koşarak kendilerine battaniye dağıttı.

"BAYRAM GÜNÜ GÖÇMENLERİ BU DURUMDA GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Afgan çocukların yüzünü güldürmek isteyen vatandaşlar, kendilerine lokum ve içecek dağıtırken kimi esnaf da kestiği kurbanlıkların etini onlara verdi. Esnaf Mehmet Erörs, göçmenlerin yurt dışı hayaliyle kandırılarak Van'a getirildiğini ifade ederek, “İçlerinde yaralı bir çocuk vardı. Bu çocuğu eve götürerek pansumanlarını yenilettim. Evden kendilerine yorgan getirdim. Günlerce bu şekilde duvarın dibinde perişan durumda duracaklar. Bayram günü göçmenleri bu durumda görünce çok üzüldüm ve kurban etini kendilerine dağıttım” dedi.

15 GÜN YOL YÜRÜDÜKTEN SONRA DOLANDIRICILARLA KARŞILAŞTILAR

Ankara’da yaşayan akrabalarına gitmek için Türkiye’ye geldiğini ifade eden Sabır Aşgan isimli Afgan uyruklu genç 15 gün yol yürüdükten sonra insan tüccarlarıyla karşılaştıklarını söyledi. Ankara diye Van'a getirildiklerini ifade eden Aşgan, annesinin kanser hastası olduğunu ve tedavi olması gerektiğini ifade etti.