İnsan zihnine ışık tutan Jose Saramago’dan alıntılar

İlk romanı Günah Ülkesi’ni 1947’de yayımlayan Saramago, Nobel Edebiyat Ödülü’nü de 19982de kazandı. Düzyazılarında nokta ve virgül dışında hiçbir noktalama işareti kullanmayışıyla özellikle dikkatleri üzerine çeken yazar, oldukça muzip yaklaşımıyla da okuyucusunu etkiler.

Ülkemizde özellikle “Körlük” adlı eseri ile bilinen Saramago, 96 yıl önce bugün dünyaya gelmiştir. Onu, eserlerinden seçkilediğimiz alıntılar ile anıyoruz…

- Beğenmek, sahip olmanın en iyi şekli, sahip olmaksa beğenmenin en kötü şekli olsa gerek.

(Bilinmeyen Adanın Öyküsü)

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- Kim olduğunu bilmiyorsan kendin olabilmen mümkün değildir.

(Bilinmeyen Adanın Öyküsü)

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- İşte kader hep böyle davranır bizlere, hemen arkamızdadır; omzumuza dokunmak içini elini çoktan ileri doğru uzatmıştır. Bizlerse hala, "Geçti gitti, gösteri bitti, yine aynı hikaye..." diye homurdanıp dururuz.

(Bilinmeyen Adanın Öyküsü)





- Asıl zor olan, insanlarla birlikte yaşamak değil onları anlamak.

(Körlük)

*

- Belki de yeteri kadar duyguya sahibiz ama onları ifade edecek kelimeleri kullanmıyoruz, sonuçta da duygularımızı yitiriyoruz.

(Körlük)

*

- Bazı şeyleri görmek nasip olmazsa eğer, bu sadece yeterince yaşayamadığımızdan olacaktır

(Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş)





- Çünkü hepinizin ayrı bir ölümü var, onu doğduğunuz andan itibaren gizli bir yerinizde taşıyorsunuz, o sana aittir ve sen de ona aitsindir,

(Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş)

*

- Olayları böyle mantıksızca tersine çevirmek yalnızca insan türüne özgüdür.

(Körlük)

*

- Zamana zaman tanırsanız her şeyi çözümler.

(Körlük)

*

- Kimse yerinde olmadığı birini anlayamaz. Kimse aynı anda hem kendisi hem de başkası olamaz.

(Çatıdaki Pencere)





- Günahkarların bedelini daima doğrular öder.

(Görmek)

*

- Bana kalırsa yaşam bir perdenin arkasına gizlenmiş, onu tanımak için gösterdiğimiz çabaya kahkahalarla gülüyor.

(Çatıdaki Pencere)

*

- Hepimizin içinde adını koyamadığımız bir şey var, işte biz oyuz.

(Körlük)

Damla Karakuş

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