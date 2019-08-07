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İnsanbilimi ve tarihi buluşturan kitap: Avrupa ve Tarihsiz Halklar

Ünlü Antropolog Eric R. Wolf’un Avrupa ve Tarihsiz Halklar kitabı, antropolojiyi tarihle bir araya getiriyor ve son beş yüzyıllık dünya tarihine geniş olduğu kadar ayrıntılı bir bakış sunuyor…

Özel İçerik | 07.08.2019 - 10:01..
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Eric

Eric Robert Wolf, köylü sınıfı, Latin Amerika ve antropolojide Marksist perspektifleri savunan düşünceleri ile tanınıyor. Kolonizasyon ve Latin Amerika üzerine çalışmalarıyla bilinen Yahudi Antroplog Wolf, Marksist bakış açısıyla yazdığı Avrupa ve Talihsiz Halklar adlı kitabı, Avrupa merkezci Tarih-Antropoloji anlayışına bir karşı duruş sergiliyor…

AVRUPA VE TARİHSİZ HALKLAR

Wolf, itaptaki analizlerine 15. yüzyilda Avrupa yayılmasının hemen öncesinden başlıyor. Kendisini tarih ve medeniyetin başı, diğer halkları da tarihsiz, gelişme ve çağ atlamanın taşlı yollarında donup kalmış insancıklar olarak algılıyor. Avrupa tarihe bakış açısını 500 sayfa kadar geciktirerek kaleme alıyor. Kitabı yazma amacı ise, kendi tabiriyle tarihsel bir siyasi iktisat analizi oluşturmak…

İnsanbilimi ve tarihi buluşturan kitap: Avrupa ve Tarihsiz Halklar

(Eric R. Wolf)

Tanıtım bülteninde kitabın içeriği hakkında şöyle bir açıklama da var:

“Akraba düzenli, haraççı ve kapitalist olmak üzere üç temel üretim tarzı belirleyen Wolf’un ortaya koyduğu yaklaşımın özgünlüğü, Avrupalıların yayılmasından ve kapitalizmin gelişiminden önce “tarihsiz halkların” varoluş biçimlerine, büyüyen dünya piyasasının ve ardından endüstriyel kapitalizmin nüfuzuna nasıl maruz kalıp yok edildiklerine odaklanmasıdır. Böylelikle, başka yazarların “periferi” veya “uydu” gibi kavramlarla işaret ettikleri, fakat esasen Etno-tarihçiler ve antropologların inceleme sahası olan “maddi ilişkilerin değişimine dair mikro-topluluklar düzeyinde hareket eden bir analitik anlatı” ortaya çıkar.”

İnsanbilimi ve tarihi buluşturan kitap: Avrupa ve Tarihsiz Halklar

Avrupa ve Tarihsiz Halklar

Eric R. Wolf

İş Bankası Kültür Yay.

S.:736

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Sonay Karaman

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