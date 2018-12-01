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İnsanın içini ısıtan hayvanseverlik

Kırklareli'nde hayvansever bir vatandaşın, montunu, tir tir titreyen sokak köpeğinin üzerine örttüğü o anlar...

AA | 01.12.2018 - 10:16..
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Kırklareli'ndeki bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaş, soğukta kalmış sokak köpeğinin çok üşüdüğünü fark edince, montunu onunla paylaşıyor.

SOKAK KÖPEĞİNİ ÖNCE ISITTI, SONRA SEVDİ

Hayvansever kişi, önce, ıslak zemine yatmasını engelleyen bir kartanu köpeğin altına seriyor. Ardından nazikçe köpeği monta sarıp biraz da seviyor. İnsanın merhamet duygusuna dokunan bu görüntüler, kısa sürede, sosyal medyanın en sevilen videoları arasına girdi.

MONTUNU ÜŞÜYEN KÖPEĞE VEREN ADAMIN O ANLARI

İnsanın içini ısıtan hayvanseverlik

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