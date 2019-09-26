İnsanlara gece görüşü kazandıran çözelti geliştirildi

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Massachusetts Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, gözlere enjekte edildiğinde kızılötesi gece görüşü özelliği kazandıran bir çözelti geliştirdi. Nanoparçacıklardan oluşan bu çözeltiyi fareler üzerinde deneyen araştırmacılar, farelerin karanlıkta görmesini sağladı.

Memelilerin, dalga boyu 700 nm'nin üzerinde olan ışıkları göremediğini belirten bilim insanları, bu sınırı ortadan kaldırmak için oluşturdukları çözeltiyi, gözdeki retina fotoreseptörlerine bağladı ve bu sayede göze gelen kızılötesi ışık, yeşil ışığa dönüştürüldü.



FARELERDEKİ DOĞRULUĞU KANITLANDI

Bilim insanları, oluşturdukları gece görüş özellikli çözeltiyi, önce fareler üzerinde test etti. Farelerin davranışlarını, fizyolojik reaksiyonlarını ve fotoreseptör kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, farelerin gece görüşüne sahip olduklarını doğruladı.

Yaklaşık 10 hafta süren testlerden sonra farelerde, herhangi bir yan etki görülmedi. Ayrıca bu çözelti, gözlere gece görüşü özelliği kazandırdığı gibi, gündüz görüşlerini de herhangi bir şekilde etkilemedi.





Bilim insanları; geliştirdikleri bu yeni çözeltiyi, insanlardaki renk körlüğünü gidermek ve özellikle gece savaşlarında, askerlere gece görüşü özelliği kazandırmak için kullanacak.

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