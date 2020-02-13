Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Erol Kahveci isimli vatandaş, yatsı namazı için camiye giderken yol kenarında, içerisinde 10 tane bilezik bulunan bir poşet buldu.

BİZELİKLERİ POLİSE TESLİM ETTİ

Kahveci daha sonra, bilezikleri bulduğu yerin yakınındaki bir iş yerine gelerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerine poşet içerisindeki burma bilezikleri teslim eden Kahveci, bilezikleri bulduğu yeri de gösterdi.

İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte

BİLEZİKLER SAHTE ÇIKTI

Erol Kahveci'yi de polis aracına alan polisler, polis karakoluna gitmeden önce kuyumcuya giderek bileziklerin durumu hakkında bilgi aldı. Bilezikleri inceleyen kuyumcu, bileziklerin altın değil imitasyon olduğunu söyledi.

Polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından Kahveci ile birlikte polis karakoluna giderek gerekli tutanakları hazırladı.