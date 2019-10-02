InSight, Mars'ta 100'den fazla ses kaydı toplamayı başardı

NASA, 6 ay süren yolculuğun ardından InSight uzay aracını Mars yüzeyine başarılı bir şekilde indirmişti. Ardından Mars'ta çektiği birkaç fotoğrafı dünyaya gönderen InSight, bir anda dünyada en çok konuşulan uzay görevi haline geldi. Görevi, Mars'ın derinliklerindeki sismik faaliyetleri incelemek olan InSight, 100'den fazla ses kayıt altına alıp Dünya'ya gönderdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, InSight'ın kayıt altına aldığı 100'den fazla sesten sadece 21'ine "güçlü deprem adayı" gözüyle bakıldığı, diğerlerinin yer sarsıntıları ya da başka şeyler olabileceği belirtildi.

Sismik inceleme aracının, robot kolun hareketleri ve diğer mekanik seslerin yanı sıra, Mars'taki rüzgarın sesini duyabilecek kadar hassas olduğu zaten biliniyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kızıl Gezegen'e inen InSight, ilk sismik yer sarsıntısını nisan ayında kaydetmişti.

NASA, Mars'taki depremin sesini yayınladı VİDEO

Bilim insanları, Mars'taki depremleri inceleyerek Kızıl Gezegen'in oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor. Ayrıca, Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor.

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