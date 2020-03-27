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İnsomnia nedir

İnsomnnia, bir uyku sorunudur. Bir türlü uykuya dalamama olarak bilinir.

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İnsomnia ya da uyuyamama hastalığı, bir uyku sorunudur. Uykuya dalamama ya da gece boyunca sürekli uyuyamama sorunlarını barındırır.

Hastalar genel olarak, gözlerini birkaç dakikadan fazla kapalı tutamamaktan ya da yatakta bir o yana bir bu yana dönerek uyuyamamaktan yakınırlar.

KRONİK HASTALIĞA DÖNER

İnsomnia birkaç gece sürerse geçici, 1 hafta ile 3 hafta arasında sürerse kısa süreli, 3 haftadan fazla sürerse kronik insomnia olur. Kronik bir hastalığa dönüşerek uyuma eksikliği doğrultusunda oldukça zararlı olabilir.

İnsomnia nedir

UYUMA DENGESİNİ BOZAR

İnsomnia; doğal uyuma dengesini bozar ve tamiri oldukça zor olabilir. İnsomnia hastaları genel olarak öğleden sonra ya da akşama doğru kısa süreli uyudukları için, geceleri de uyumakta zorluk çekerler.

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL SORUNLARA YOL AÇAR

Bazıları da vücutlarını sınırlarında kullanmaya çalışırlar. Bu da çok mühim fiziksel ve zihinsel sorunlara yol açar.

İnsomnia ayrıca birçok ilacın yan etkisi olarak, stres sebebiyle ya da duygusal, fiziksel ve zihinsel sorunlar doğrultusunda da oluşabilir.

İnsomnia nedir

TEDAVİ YÖNTEMİ

İnsomnia'dan kurtulmak için uyku haplarının yanı sıra kediotu gibi birtakım bitkilere de başvurulabilir.

Geleneksel yöntemlerin başında; uyumadan önce sıcak süt içmek, uyanır uyanmaz sıcak bir duş almak, öğlen egzersiz yapmak, öğlen yemeğinde bol yemek yemek ve akşam yemeğinde az yemek yemek ve erken yatmaya çalışmak gelir.

Geleneksel Çin tıbbı da yaklaşık bin yıldır insomnia lehinde kullanılmaktadır, genelde akupunktur, diyet ve yaşam analizi, bitkiler ana önlemleri oluşturur.

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