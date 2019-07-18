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Instagram beğeni sayısını kaldıracağını resmen açıkladı

Instagram, gönderilerdeki beğeni sayısını kaldırmak için çalıştıklarını resmi olarak duyurdu.

DHA | 18.07.2019 - 10:41..
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Günümüzde bir hayli popüler hale gelen Instagram, platformda bazı yeni özellikler test ediyor. Uygulamadaki kullanıcıların beğeni için birbirleriyle yarıştığının farkında olan şirket, kullanıcıların beğenilere değil gönderilere odaklanmasını istiyor.

Kullanıcılar arasındaki beğeni rekabetinin önüne geçmek isteyen şirket, paylaştığınız bir gönderiye gelen beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyen bir sistem üzerinde uzun süredir çalışıyordu.

instagram

INSTAGRAM RESMEN AÇIKLADI

Instagram, gece yaptığı açıklamayla fotoğrafların altında yer alan beğeni sayısını kaldırmak için çalışmalarını genişlettiğini duyurdu.

6 ülkeyi pilot olarak seçen Instagram'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kullanıcıların beğeni sayısıyla ilgilenmesinden daha çok fotoğraf paylaşmaya odaklanmasının beklendiği, beğeni sayısının gizlenmesinin bu yönde atılan bir adım olduğu belirtildi.

Yukarıdaki örnek görselde, gönderideki beğeni sayısının gizlendiğini görebilirsiniz.

instagram

SADECE PAYLAŞAN KİŞİLER BEĞENİ SAYISINI GÖREBİLECEK

Test süreci sona erdiğinde Instagram, dünya genelinde yeni uygulamasını devreye sokacak. Böylece kullanıcılar kendi paylaştıkları fotoğraflarının beğeni sayısını görmeye devam ederken, farklı kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflardaki beğeni sayılarını ise göremeyecek.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Instagram'ın bu açıklaması kullanıcıların bir kısmının eleştirilerine neden oldu. #InstagramDELETE etiketiyle açılan başlığa binlerce tweet atılırken, kullanıcılar Instagram'ın bu adımı atması halinde hesaplarını sileceğini ifade etti.

instahram

Instagram her ne kadar gönderilerdeki beğeni sayısını gizlemeye karar verse de birçok kullanıcı sadece kendisinin görebildiği beğeni sayısının ekran görüntüsünü alıp yeniden ayrı bir gönderi olarak paylaşabilir. Tabii bunu yapmak için ileri derecede Instagram bağımlısı olmanız gerekiyor.

Instagram'ın beğeni sayısını gizlemeyi test ettiği ülkeler ise şu şekilde:

  • Avustralya
  • Brezilya
  • Kanada
  • İrlanda
  • İtalya
  • Japonya
  • Yeni Zelanda

Peki siz Instagram'ın verdiği bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın.

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