Instagram beğeni sayısını kaldırmaya başlıyor

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen Instagram, platformda bazı yeni özellikler test ediyor. Uygulamadaki kullanıcıların beğeni için birbirleriyle yarıştığının farkında olan şirket, kullanıcıların beğenilere değil gönderilere odaklanmasını istiyor.

Kullanıcılar arasındaki beğeni rekabetinin önüne geçmek isteyen şirket, paylaştığınız bir gönderiye gelen beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyen bir sistem üzerinde uzun süredir çalışıyordu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ABD'DE RESMEN BAŞLAYACAK

Instagram, beğeni sayısını gizlemek için 7 farklı ülkede zaten testler yapıyordu. Şirket, önümüzdeki haftadan itibaren bu ülkeler arasına ABD'yi de ekleyeceğini duyurdu. Instagram'ın bir sonraki adımı ise, dünya genelinde beğeni sayısını gizlemek olacak.

SADECE PAYLAŞAN KİŞİLER BEĞENİ SAYISINI GÖREBİLECEK

Test süreci sona erdiğinde Instagram, dünya genelinde yeni özelliğini devreye sokacak. Böylece kullanıcılar kendi paylaştıkları fotoğraflarının beğeni sayısını görmeye devam ederken, farklı kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflardaki beğeni sayılarını ise göremeyecek.

Instagram'ın beğeni sayısını gizlemeyi test ettiği ülkeler ise şu şekilde:

Avustralya

Brezilya

Kanada

İrlanda

İtalya

Japonya

Yeni Zelanda

ABD

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