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Instagram estetik filtrelerini kaldırmaya karar verdi

Kullanıcıları estetik yapmaya özendirdiği, akıl ve ruh sağlığını etkilediği için Instagram, estetik filtrelerini kaldırıyor.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 09:38..
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Ağustos ayında yapılan bir güncelleme ile Instagram, kullanıcılarının kendi görsel efektlerini yaratmasına izin vermişti. Plastica gibi çok sayıda popüler filtre, estetik operasyonların aşırı etkilerini insanların yüzlerine uyguluyordu.

Sosyal medya platformu Instagram, estetik operasyonla ilişkili bütün artırılmış gerçeklik filtrelerini kaldıracağını açıkladı.

KENDİLERİNİ OLUMSUZ HİSSEDİYORLAR

Bir araştırmaya göre yüzleri değiştiren filtreler insanların görünümleriyle ilgili olumsuz hissetmelerine yol açıyor. Instagram'ın sahibi olan Facebook, yaptığı duyuruda bu adımın insanların akıl ve ruh sağlığını korumak için atıldığını belirtti.

ESTETİK FİLTRESİ OLMADAN PAYLAŞMIYORLAR

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, politikalarını gözden geçirdiklerini, insanların filtreleri aracılığıyla kendilerini iyi hissetmelerini istediklerini söyledi.

Instagram estetik filtrelerini kaldırmaya karar verdi

TAMAMEN KALDIRILIYOR

Bu süreç boyunca da estetik operasyon ile ilişkili bütün filtrelerin kaldıralacağı, bu filtrelere dair onay sürecinin durdurulacağı ve bu yöndeki yeni efektlerin uygulamaya girmeyeceği belirtildi.

Instagram estetik filtrelerini kaldırmaya karar verdi

ÜNLÜLER ARASINDA DA MODA OLDU

Sunucu Burcu Esmersoy da Instagram’ın filtre özelliği ile; Yani inan ne dolgu var ne botoks. Hiçbir şeyim yok. Çok karşıyım dolguya ve hiç yaptırmamayı düşünüyorum. Dudaklarım doğal. Bizim ailede hep böyle” diyerek video çekip paylaşmıştı.

Instagram estetik filtrelerini kaldırmaya karar verdi

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