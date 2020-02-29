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İnstagram fenomeninin doğum gününde 3 kişi öldü

Rusya'da Doğum günü partisinde havuza kuru buz dökülmesi sonucu 3 konuk boğularak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 29.02.2020 - 16:35..
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Rusya'nın başkenti Moskova'da İnstagram fenomeni Yekaterina Didenko doğum günü partisi düzenledi.

Havuz kompleksinde gerçekleştirilen doğum günü partisinde, bazı konuklar saunadan çıktıktan sonra havuzun çok sıcak olduğu konusunda şikayet etti ve suya kuru buz döktü.

Rusya'da kuru buz atılan havuz 3 kişiyi öldürdü VİDEO

HABERSİZ KONUKLAR BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

Kuru buz döküldüğünden haberi olmayan konuklar suya girdikten sonra boğulmaya ve bilincini kaybetmeye başladı.

İnstagram fenomeninin doğum gününde 3 kişi öldü

ZEHİRLİ GAZA MARUZ KALDILAR

Karbondioksitin katılaştırılmış hali olan kuru buz, düzgün havalandırma sistemi olmayan yerlerde tehlikeye sebep olabiliyor.

Çünkü bu gibi durumlarda insanlar tehlikeli derecede gaza maruz kalıyor.

İnstagram fenomeninin doğum gününde 3 kişi öldü

FENOMENİN EŞİ DE ÖLENLER ARASINDA

Hastanenin ilk bulgularına göre 30'lu yaşlarında olan üç kişi de boğularak hayatını kaybetti. Ölenler arasında Didenko'nun eşi de var.

İnstagram fenomeninin doğum gününde 3 kişi öldü

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