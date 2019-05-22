Instagram gelecekte kullanıcıların takipçi sayılarını gizleyebilir

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen Instagram, tartışılacak bazı yeni özellikler test ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sizlere aktardığımız haberimizde, Instagram'ın gönderilerin beğeni sayısını herkesten gizleyecek yeni bir özelliği test ettiğini paylaşmıştık. Söz konusu özellik ile kullanıcılar arasındaki beğeni rekabetinin önüne geçmek isteyen şirket, paylaştığınız bir gönderiye gelen beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyen bir sistem geliştiriyordu.

Yeni gelen bilgilere göre Instagram yine çok tartışılacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcıların takipçi sayısını herkesten gizleyecek bir sistem test ediyor.





TAKİPÇİ SAYINIZ BAŞKALARI TARAFINDAN GÖRÜLEMEYECEK

Instagram'ın test ettiği yeni özellik ile birlikte takipçi sayınız profilinizde yer almayacak. Başka bir deyişle diğer kullanıcılar takipçi sayınızı göremeyecek. Sosyal medya uzmanı Matt Navarra, Instagram'ın yeni özelliği ile ilgili aşağıdaki fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki profil her ne kadar arapça olsa da takip edilen ve takipçi sayılarının görünmediği net bir şekilde ortaya çıkıyor.

KULLANICILARIN KALİTELİ İÇERİKLER PAYLAŞMASI AMAÇLANIYOR

Instagram'da beğeni almak ve takipçi kazanmak için birçok yöntem bulunuyor. Ancak kullanıcılar beğeni ve takipçi sayısını kaliteli içerik paylaşmaktan ziyade genellikle kısa yoldan artırmaya çalışıyor. Bu nedenle ortaya birçok kalitesiz içerik ve profil çıkıyor. Aynı zamanda bazı kullanıcılar da takipçi ve beğeni satın alarak kısa süre içerisinde popüler olmabiliyor.

Bu durumun önüne geçmek isteyen Instagram, kullanıcıların beğeniye veya takipçiye değil, paylaşılan gönderinin kalitesine odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Instagram'ın bu yeni özelliğini ne zaman yayınlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak şunu belirtmeliyiz ki bu özellik şu an için sadece test edildiğinden gelecekte kesin olarak yayınlanacağını söyleyemeyiz.

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