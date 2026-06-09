Instagram gönderi sıralama: Yeniden sırala özelliği nasıl kullanılır

Instagram, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik önemli bir adım attı.

Platform, kullanıcıların profil sayfalarındaki eski gönderilerin yerlerini yeniden düzenleyerek ızgara görünümünü istedikleri gibi şekillendirmelerine imkan tanıyan yeni özelliğini kullanıma sundu.

Böylece paylaşımlar artık yalnızca yayınlanma tarihine göre sıralanmak zorunda kalmayacak.

Gönderi sırasını değiştirmek isteyenler, "Instagram gönderi sıralama" özelliğini araştırıyor.

Peki, yeniden sırala özelliği nasıl kullanılır? İşte, ipuçları...

INSTAGRAM GÖNDERİ SIRALAMA:

Yeni özelliği kullanmak için profil sayfasında herhangi bir gönderinin üzerine uzun basmak yeterli oluyor.

Açılan menüde yer alan “Ana ızgaraya sabitle” ve “Arşivle” seçeneklerinin yanında artık “Izgarayı yeniden düzenle” seçeneği de bulunuyor. Bu seçeneğe dokunulduğunda kullanıcılar farklı bir düzenleme ekranına yönlendiriliyor.

Burada gönderiler sürükle-bırak yöntemiyle taşınabiliyor ve profil görünümü istenilen şekilde yeniden oluşturulabiliyor.