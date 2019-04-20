Instagram, gönderilerin beğeni sayısını herkesten gizleyecek

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen Instagram, platformda bazı yeni özellikler test ediyor. Uygulamadaki kullanıcıların beğeni için birbirleriyle yarıştığının farkında olan şirket, kullanıcıların beğenilere değil gönderilere odaklanmasını istiyor.

Kullanıcılar arasındaki beğeni rekabetinin önüne geçmek isteyen şirket, paylaştığınız bir gönderiye gelen beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyen bir sistem üzerinde çalışıyor.

Tersine mühendislik uzmanı olan Jane Manchun Wong, Instagram uygulamasının Android sürümündeki gizli bir kodu açığa çıkararak şirketin üzerinde çalıştığı bu yeni özelliği ortaya çıkardı ve ardından yukarıdaki ekran görüntüsünü elde etmeyi başardı.

Sol taraftaki ekran görüntüsünde, gönderinin altında herhangi bir beğeni sayısının bulunmadığını görebilirsiniz. Sağdaki ekran görüntüsünde ise Instagram kullanıcıların karşısına şöyle bir uyarı çıkarıypr: ‘’Takipçilerinizin beğeni sayınıza değil paylaştığınız gönderilere odaklanmasını istiyoruz. Bu test boyunca, paylaştığınız gönderilerin toplam beğeni sayısını sadece siz görebilirsiniz.’’

Instagram’ın bu yeni özelliği şu an için test aşamasında olduğundan, platforma ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.