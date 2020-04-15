taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8931
Euro
7.4924
Altın
1726.14
Borsa
96332.79
Gram Altın
381.648
Bitcoin
46392.26

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram'daki müzik özelliğinin hikayelere nasıl eklenebileceğini anlattık.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Şu ana kadar ülkemizde kullanılamayan Instagram'ın müzik özelliği, bugünden itibaren kullanıcılara açılmış durumda.

Milyonlarca müzik arasından istediğinizi seçip sözleriyle birlikte hikayenizde paylaşabileceğiniz yeni özelliği nasıl kullanabileceğinizi anlattık.

1. Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapın ve hikaye ekleme bölümünü açın. Ardından ekranın üst kısmında bulunan 'çıkartmalar' simgesine dokunun.

instagram

 

2. Karşınıza çıkan çıkartmalar arasından 'Müzik' çıkartmasına dokunun.

instagram

 

3. Karşınıza müzikleri seçebileceğiniz bir liste çıkacak. Üstteki arama kutusundan istediğiniz müziği aratın ve bulun. Ardından hikayaye eklemek için üzerine dokunun.

instagram

 

4. Seçtiğiniz şarkı, sözleriyle birlikte ekranda yer alacak. Eğer şarkının sözleri yoksa, Instagram sizi bu konuda uyaracak. Şimdi seçtiğiniz şarkının hangi bölümünü hikayeye ekleyeceğinize karar verin.

instagram

 

5. Ardından hemen yukarıdaki çubuktan, şarkı sözlerinin görünüm şeklini değiştirebilirsiniz.

n

 

6. Sağ üstten 'Bitti' seçeneğine dokunun ve hikayenizi paylaşın.

instagram

Instagram: @eshteknoloji

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılırInstagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

İlginizi Çekebilir
Alibaba kurucusu Jack Ma, Çin'in en etkili iş insanı seçildi
Fortune China, 2020 yılında Çin'in en öne çıkan iş insanlarını açıkladı. Alibaba kurucusu Jack Ma'nın ilk sırada yer aldığı listenin ayrıntılarına birlikte göz atalım.
Sony, PlayStation 4 için 3 oyunu ücretsiz yapacak
Sony, koronavirüs nedeniyle düzenlediği 'Play at Home' kapsamında, PlayStation 4 için üç oyunu ücretsiz hale getirecek.
Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendi
Ülkemizdeki aktif oyuncu sayısı, koronavirüs nedeniyle yüzde 40-50 oranında arttı.
Instagram'ın müzik özelliği ülkemizde kullanıma açıldı
Instagram hikayelerde bulunan müzik özelliği, ülkemizdeki kullanıcılar için de hizmete sunuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
1978
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
380
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
380
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
271
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
286
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
245
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
344
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir