Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır

Şu ana kadar ülkemizde kullanılamayan Instagram'ın müzik özelliği, bugünden itibaren kullanıcılara açılmış durumda.
Milyonlarca müzik arasından istediğinizi seçip sözleriyle birlikte hikayenizde paylaşabileceğiniz yeni özelliği nasıl kullanabileceğinizi anlattık.
1. Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapın ve hikaye ekleme bölümünü açın. Ardından ekranın üst kısmında bulunan 'çıkartmalar' simgesine dokunun.
2. Karşınıza çıkan çıkartmalar arasından 'Müzik' çıkartmasına dokunun.
3. Karşınıza müzikleri seçebileceğiniz bir liste çıkacak. Üstteki arama kutusundan istediğiniz müziği aratın ve bulun. Ardından hikayaye eklemek için üzerine dokunun.
4. Seçtiğiniz şarkı, sözleriyle birlikte ekranda yer alacak. Eğer şarkının sözleri yoksa, Instagram sizi bu konuda uyaracak. Şimdi seçtiğiniz şarkının hangi bölümünü hikayeye ekleyeceğinize karar verin.
5. Ardından hemen yukarıdaki çubuktan, şarkı sözlerinin görünüm şeklini değiştirebilirsiniz.
6. Sağ üstten 'Bitti' seçeneğine dokunun ve hikayenizi paylaşın.
Instagram: @eshteknoloji