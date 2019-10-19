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Instagram, hikayelere davet özelliği getiriyor

Instagram, uygulamada bulunan hikayeler bölümüne davet çıkartması ekleyecek.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 12:00..
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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, platforma yeni bir özellik daha eklemek için çalışıyor. Hong Kong’lu geliştirici Jane Manchun Wong’un paylaştığı yeni bir ekran görüntüsüne göre, Instagram’ın hikayeler bölümüne, çok yakında  davetiye özelliği gelecek.

instagram

ETKİNLİK DAVETLERİ OLUŞTURABİLECEK

Facebook’un etkinlik daveti özelliğine benzeyen davet özelliği sayesinde kullanıcılar, Instagram’ın hikayeler bölümünden, bir etkinliğin zamanını ve konumunu paylaşabilecek. Kullanıcılar aynı zamanda, etkinliğe kimlerin katılacağını hikayeler kısmından görebilecek.

Instagram, her ne kadar yeni davet özelliği hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da yeni özelliğin birkaç ay içinde uygulamaya eklenmesi bekleniyor.

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Instagram, hikayelere davet özelliği getiriyor

Instagram, hikayelere davet özelliği getiriyor

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