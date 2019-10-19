Instagram, hikayelere davet özelliği getiriyor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, platforma yeni bir özellik daha eklemek için çalışıyor. Hong Kong’lu geliştirici Jane Manchun Wong’un paylaştığı yeni bir ekran görüntüsüne göre, Instagram’ın hikayeler bölümüne, çok yakında davetiye özelliği gelecek.

ETKİNLİK DAVETLERİ OLUŞTURABİLECEK

Facebook’un etkinlik daveti özelliğine benzeyen davet özelliği sayesinde kullanıcılar, Instagram’ın hikayeler bölümünden, bir etkinliğin zamanını ve konumunu paylaşabilecek. Kullanıcılar aynı zamanda, etkinliğe kimlerin katılacağını hikayeler kısmından görebilecek.

Instagram, her ne kadar yeni davet özelliği hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da yeni özelliğin birkaç ay içinde uygulamaya eklenmesi bekleniyor.

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