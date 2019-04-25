Instagram hikayelere test ekleme özelliği geldi

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, hikayeler özelliği ile milyonlarca kullanıcının beğenisini kazanmıştı. Şirket, yayınladğı yeni güncelleme ile hikayelere test özelliği getirdi.

Kullanıcılar yeni güncelleme ile hikayelerinde, takipçilerine sorular sorup şıklar ekleyebilecek ve takipçilerinden cevaplar alabilecek.

INSTAGRAM TEST ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Normal bir şekilde hikayenizi oluşturduktan sonra ister ekranı yukarı kaydırarak isterseniz de üst kısımdaki etiket simgesinden etiketlerin olduğu ekrana ulaşın.

Ardından 'Test' etiketine tıklayın ve takipçilerinize sormak istediğiniz soruyu ve şıkları seçin. Dilerseniz ikiden fazla şık da ekleyebilirsiniz.

Ardından sorduğunuz soruya bir doğru cevap belirleyin ve hikayenizi yayınladıktan sonra takipçilerinize sorduğunuz soruya yanıt almaya başlayın.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.