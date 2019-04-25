taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9326
Euro
6.6126
Altın
1276.46
Borsa
95480.8
Gram Altın
243.791

Instagram hikayelere test ekleme özelliği geldi

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların takipçilerine çoktan seçmeli test soruları yöneltebileceği yeni özelliğini yayınladı.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 14:14..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, hikayeler özelliği ile milyonlarca kullanıcının beğenisini kazanmıştı. Şirket, yayınladğı yeni güncelleme ile hikayelere test özelliği getirdi.

Kullanıcılar yeni güncelleme ile hikayelerinde, takipçilerine sorular sorup şıklar ekleyebilecek ve takipçilerinden cevaplar alabilecek.

instagram

INSTAGRAM TEST ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Normal bir şekilde hikayenizi oluşturduktan sonra ister ekranı yukarı kaydırarak isterseniz de üst kısımdaki etiket simgesinden etiketlerin olduğu ekrana ulaşın.

Ardından 'Test' etiketine tıklayın ve takipçilerinize sormak istediğiniz soruyu ve şıkları seçin. Dilerseniz ikiden fazla şık da ekleyebilirsiniz.

Ardından sorduğunuz soruya bir doğru cevap belirleyin ve hikayenizi yayınladıktan sonra takipçilerinize sorduğunuz soruya yanıt almaya başlayın.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

170
CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

621
Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

30
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

129
Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

131
Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

146
İçişleri Bakanı: Küçükçekmece sapığı yakalandı

İçişleri Bakanı: Küçükçekmece sapığı yakalandı

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir