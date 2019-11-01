Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, özellikle platforma eklenen 'Hikayeler' özelliği ile oldukça beğenilmişti. Şirket, daha sonra 'Hikayeler' kısmını sürekli güncelleyip yeni özellikler ekleyerek, kullanıcıların birbirleriyle olan etkileşimini daha da artırmıştı.

Eğer siz de sıkı bir Instagram kullanıcısıysanız, takip etmek istemediğiniz halde hikayelerine göz atmak istediğiniz arkadaşlarınız mutlaka vardır. Ancak herhangi bir hesabın hikayelerine göz attığınızda, hesap sahibi 'Görüntüleyenler' kısmında sizin isminizi görebiliyor.

HEM HİKAYELERE GÖZ ATIN HEM DE İSMİNİZİ GİZLEYİN

Peki takip etmek istemediğiniz kullanıcıların hikayelerine göz atarken, karşıdaki kişinin isminizi görmesini engellemek için ne yapmalısınız? Öncelikle aşağıdaki bağlantıdan Stories Watch isimli siteye gidin.

Daha sonra karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran çıkacak. Bu ekranda bulunan arama kısmına, hikayelerine gizlice göz atmak istediğiniz Instagram kullanıcısının kullanıcı adını veya tam ismini yazın.

Karşınıza çıkan sonuçlardan, hikayelerini görmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan, seçtiğiniz kullanıcının hikayelerine gizlice göz atabilirsiniz. Ancak bunu yapabilmeniz için, seçtiğiniz Instagram hesabının herkese açık olması gerektiğini de hatırlatalım.

Ayrıca hikayelerin sağ alt tarafında bulunan 'Download' butonuna tıklayarak, hikayeleri bilgisayarınıza veya telefonunuza da indirebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.