taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7247
Euro
6.3887
Altın
1509.92
Borsa
97749.09
Gram Altın
278.153
Bitcoin
52567.47

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Instagram'da başkasının hikayelerini, 'Görüntüleyenler' kısmında adınız çıkmadan izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi | 01.11.2019 - 14:43..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, özellikle platforma eklenen 'Hikayeler' özelliği ile oldukça beğenilmişti. Şirket, daha sonra 'Hikayeler' kısmını sürekli güncelleyip yeni özellikler ekleyerek, kullanıcıların birbirleriyle olan etkileşimini daha da artırmıştı.

Eğer siz de sıkı bir Instagram kullanıcısıysanız, takip etmek istemediğiniz halde hikayelerine göz atmak istediğiniz arkadaşlarınız mutlaka vardır. Ancak herhangi bir hesabın hikayelerine göz attığınızda, hesap sahibi 'Görüntüleyenler' kısmında sizin isminizi görebiliyor.

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

HEM HİKAYELERE GÖZ ATIN HEM DE İSMİNİZİ GİZLEYİN

Peki takip etmek istemediğiniz kullanıcıların hikayelerine göz atarken, karşıdaki kişinin isminizi görmesini engellemek için ne yapmalısınız? Öncelikle aşağıdaki bağlantıdan Stories Watch isimli siteye gidin.

 

instag

Daha sonra karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran çıkacak. Bu ekranda bulunan arama kısmına, hikayelerine gizlice göz atmak istediğiniz Instagram kullanıcısının kullanıcı adını veya tam ismini yazın.

Karşınıza çıkan sonuçlardan, hikayelerini görmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

instagram

Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan, seçtiğiniz kullanıcının hikayelerine gizlice göz atabilirsiniz. Ancak bunu yapabilmeniz için, seçtiğiniz Instagram hesabının herkese açık olması gerektiğini de hatırlatalım.

instagram

Ayrıca hikayelerin sağ alt tarafında bulunan 'Download' butonuna tıklayarak, hikayeleri bilgisayarınıza veya telefonunuza da indirebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Instagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yoluInstagram hikayelerini gizlice izlemenin yolu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

384
Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

107
Bülent Arınç, FETÖ iddianamelerini eleştirdi

Bülent Arınç, FETÖ iddianamelerini eleştirdi

440
MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

74
Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

807
Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

117
Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

422
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir