Instagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecek

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Instagram, 20 milyar dolarlık gelirinin bir kısmını kullanıcılarıyla paylaşabilir.

Yayınlanmayan özellikleri ortaya çıkarmak için uygulamalarda tersine mühendislik yapan Hong Kong'lu geliştirici Jane Manchun Wong, Instagram'ın IGTV videoları için yeni bir para kazanma platformu üzerinde çalıştığını tespit etti.

Instagram İş Ortağı Programı olarak adlandırılan söz konusu program, kriterlere uygun kullanıcıların IGTV videolarında "kısa reklamlar yayınlayarak" para kazanmalarına izin verecek.

Instagram, tıpkı YouTube'un yaptığı gibi hangi kullanıcıların para kazanmaya uygun olup olmadığına karar vermek için çeşitli kriterler belirleyecek. Ancak bu kriterlerin ne olduğu hakkında, şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.





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İlk olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında bir açıklama yapan Instagram, içerik oluşturucuların IGTV içeriklerinden para kazanmaları için bir yol geliştireceklerini belirtmişti.

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