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Instagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecek

Instagram, çok yakında IGTV videoları üzerinden kullanıcıların para kazanmasını sağlayabilir.

Haber Merkezi | 11.02.2020 - 15:26..
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Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Instagram, 20 milyar dolarlık gelirinin bir kısmını kullanıcılarıyla paylaşabilir.

Yayınlanmayan özellikleri ortaya çıkarmak için uygulamalarda tersine mühendislik yapan Hong Kong'lu geliştirici Jane Manchun Wong, Instagram'ın IGTV videoları için yeni bir para kazanma platformu üzerinde çalıştığını tespit etti.

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Instagram İş Ortağı Programı olarak adlandırılan söz konusu program, kriterlere uygun kullanıcıların  IGTV videolarında "kısa reklamlar yayınlayarak" para kazanmalarına izin verecek.

Instagram, tıpkı YouTube'un yaptığı gibi hangi kullanıcıların para kazanmaya uygun olup olmadığına karar vermek için çeşitli kriterler belirleyecek. Ancak bu kriterlerin ne olduğu hakkında, şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

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DAHA ÖNCE DE DUYURMUŞTU

İlk olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında bir açıklama yapan Instagram, içerik oluşturucuların IGTV içeriklerinden para kazanmaları için bir yol geliştireceklerini belirtmişti.

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Instagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecek

Instagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecek

Instagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecek

Instagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecek

Instagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecekInstagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecek

Instagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecek

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