Instagram karanlık modu, desteklemeyen telefonlarda aktif etme

Günümüzde birçok mobil uygulamada bulunan karanlık mod veya diğer bir adıyla gece modu özelliği, uygulamaları daha koyu bir hale getirerek hem gözlerinizin daha az yorulmasını sağlıyor hem de bazı telefonlarda şarj ömrünü ciddi şekilde artırıyor.

Instagram'da bulunan karanlık temayı kullanabilmeniz için ise, hem android hem de iOS işletim sisteminde bulunan karanlık mod özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. Yani telefonunuzun ayarlar kısmında sistem geneli karanlık mod özelliği yoksa, Instagram uygulaması da karanlık olarak kullanılamıyor.





DESTEKLEMEYEN TELEFONLARDA INSTAGRAM KARANLIK MODU AKTİF ETME

Eğer sizin de bir android telefonunuz varsa ve Instagram uygulaması karanlık modu desteklemiyorsa, aşağıdaki videoyu izleyerek Instagram'ın karanlık mod özelliğini aktif edebilirsiniz.

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