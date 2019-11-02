taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Instagram karanlık modu, desteklemeyen telefonlarda aktif etme

Instagram'da bulunan karanlık mod özelliğinin, desteklemeyen telefonlarda nasıl aktif edileceğini anlattık.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 11:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde birçok mobil uygulamada bulunan karanlık mod veya diğer bir adıyla gece modu özelliği, uygulamaları daha koyu bir hale getirerek hem gözlerinizin daha az yorulmasını sağlıyor hem de bazı telefonlarda şarj ömrünü ciddi şekilde artırıyor.

Instagram'da bulunan karanlık temayı kullanabilmeniz için ise, hem android hem de iOS işletim sisteminde bulunan karanlık mod özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. Yani telefonunuzun ayarlar kısmında sistem geneli karanlık mod özelliği yoksa, Instagram uygulaması da karanlık olarak kullanılamıyor.

İNSTAGRAM

DESTEKLEMEYEN TELEFONLARDA INSTAGRAM KARANLIK MODU AKTİF ETME

Eğer sizin de bir android telefonunuz varsa ve Instagram uygulaması karanlık modu desteklemiyorsa, aşağıdaki videoyu izleyerek Instagram'ın karanlık mod özelliğini aktif edebilirsiniz.

TELEFONUNUZ DESTEKLEMESE DE INSTAGRAM'DA KARANLIK MODU AKTİF EDİN - YOUTUBE'DAN İZLE

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Instagram karanlık modu, desteklemeyen telefonlarda aktif etme

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik Sudan'da

Gamze Özçelik Sudan'da

254
Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

325
Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

18
HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

99
Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

89
Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

52
Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir