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Instagram, kaybolan mesajlar üzerinde çalışıyor

Instagram, gönderildikten bir süre sonra kendiliğinden kaybolan mesajları test ediyor.

Haber Merkezi | 21.03.2020 - 10:44..
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Whatsapp ile paylaş

WhatsApp ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun gündeminde olan kaybolan mesajlar özelliği, çok yakında Instagram kullanıcılarına da sunulacak.

Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen yeni özellik, sohbet kapatıldığında gönderilen mesajların kaybolmasını sağlıyor.

''GELİŞTİRME AŞAMASINDAYIZ''

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Instagram, ''Mesajlaşma deneyiminizi geliştirmek için her zaman yeni özellikler araştırıyoruz. Kaybolan mesajlar özelliği henüz geliştirme aşamasında ve şu anda hiçbir kullanıcı tarafından test edilemez.'' ifadelerini kullandı.

instagraö

WHATSAPP VE TWITTER'IN DA GÜNDEMİNDE

Twitter, geçtiğimiz çarşamba günü Brezilya'da kaybolan mesajları test ettiğini duyurmuştu. Ayrıca WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini bazı kullanıcılara sunmaya başladı.

Yeni gelen özellikle birlikte WhatsApp kullanıcıları, 1 saatten 1 yıla kadar uzanan zaman dilimi içinde mesaj saklama sürelerini kendileri belirleyebilecek.

Söz konusu işlemi, ayarlar bölümünden kapatmak mümkün olacak.

Mesajların otomatik silinmesi işlemi, hem kişisel hem de grup sohbetlerinde uygulanabilecek.

Instagram: @eshteknoloji

Instagram, kaybolan mesajlar üzerinde çalışıyor

Instagram, kaybolan mesajlar üzerinde çalışıyor

Instagram, kaybolan mesajlar üzerinde çalışıyor

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