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Instagram, keşfet bölümünde reklam gösterecek

Instagram, kullanıcıların sıklıkla kullandığı keşfet bölümünde reklam göstermek için çalışmalara başladı.

DHA | 27.06.2019 - 16:02..
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların oldukça yoğun bir şekilde kullandığı keşfet sayfasına reklam göstereceğini açıkladı.

Şu an sponsorlu içeriklerle gelir modeli yaratan Instagram, platform genelinde daha fazla reklamdan yararlanmak için çeşitli çalışmalar yapıyordu. Şirket, keşfet bölümüne reklam koyarak gelirlerini de artırmış olacak.

instagram

DOĞRUDAN DEĞİL TIKLANINCA ÇIKACAK

Keşfet bölümüne giren kullanıcıların karşısına doğrudan reklam çıkarmayacak Instagram, kullanıcılar keşfet bölümündeki herhangi bir gönderiye dokunduktan sonra reklam ile karşılaşacaklar.

Reklamlar, fotoğraf ve video formatında olacak. Kademeli olarak kullanıcılar için aktif hale gelecek olan yeni reklam sistemi, aynı zamanda Instagram'ın IGTV platformunu da kapsıyor.

instagram

KULLANICILAR RAHATSIZ OLABİLİR

Instagram'ın keşfet özelliği her ne kadar birçok kullanıcı tarafından kullanılsa da bu yeni reklam biçimi, birçok Instagram kullanıcısını rahatsız edecek. Uygulamanın ana sayfasında ve hikayelerde reklamlarla karşılaşan kullanıcılar, bu yerlere bir de keşfet bölümünün eklenmesiyle platformdan biraz uzaklaşabilir.

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