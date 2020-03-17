Instagram koronavirüs temalı filtreleri engelledi

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını, gündemi oldukça meşgul ediyor. Durum böyle olunca koronavirüsün sosyal medyaya olan etkisi de bir hayli artıyor.

Birçok kullanıcı, Instagram'da koronavirüs temalı artırılmış gerçeklik filtreleri oluşturarak hikayelerde paylaşmaya başladı. Bu filtreler sayesinde kullanıcılar, çeşitli yüz maskelerini yüzlerine ekleyebiliyor veya ekranda yüzen koronavirüs etiketlerini kullanabiliyor.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bazı kullanıcılar her ne kadar söz konusu filtreleri eğlence amaçlı kullandığını söylese de birçok kullanıcı koronavirüsün eğlence amaçlı kullanılmayacak kadar ciddi bir sorun olduğunu savunarak tepki göstermişti.

INSTAGRAM TÜM FİLTRELERİ KALDIRDI

Sosyal medya platformu Instagram tarafından yapılan yazılı açıklamada Koronavirüs kapsamında alınan önlemler duyuruldu.

Açıklamada, platformda bulunan Koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiği ve bundan sonra da bu tür filtrelere ulaşılamayacağı ifade edildi.

Ayrıca, bir kişinin yüzünü tarayarak Koronavirüsü teşhis edebildiklerini iddia eden hesapların ve filtrelerin de engellendiği bildirilirken, kullanıcıların 'koronavirüs' kelimesiyle filtre araması da yapamayacakları vurgulandı.