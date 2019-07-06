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Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı

Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Rus turist, Türk erkeklerinin Instagram'dan gönderdiği mesajlar nedeniyle isyan noktasına geldi.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 17:02..
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Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı

Türkiye ile Rusya arasında günden güne iyiye giden ilişkiler, turizm sektöründe büyük bir doping etkisine neden oldu.

Antalya ve Muğla'ya akın eden Rus turistler, otelleri doldurdu.

Yerli turist tarafından da tercih edilen bölgede turistler, zaman zaman bazı sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Bunlardan biri de Instagram mesajları...

TÜRKLER RUSÇAYI SÖKTÜ

Tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren Dara Koval isimli Rus turist, Instagram'da birçok fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımlarının ardından üst üste mesajlar almaya başlayan Koval, tepkisini yine Instagram paylaşımıyla gösterdi.

Dara Koval'ın paylaştığı görselde, Türklerin Rusça mesajlar bile attığı görülüyor.

Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı

Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı

Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı

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