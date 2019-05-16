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Instagram mesajlaşma uygulamasını kapatma kararı aldı

Instagram, Direct from Instagram adlı mesajlaşma uygulamasını önümüzdeki ay tamamen kapatacak.

Haber Merkezi | 16.05.2019 - 14:22..
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Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, uygulamanın içinde bulunan mesajlar bölümünden ayrı olarak 'Direct from Instagram' adında bir uygulama yayınlamıştı.

Uygulamayı yayınladıktan sonra pek de umduğunu bulamayan şirket, söz konusu mesajlaşma uygulamasını kapatma kararı aldı. Kullanıcıların Direct from Instagram uygulamasında bulunan mesajları da Instagram uygulamasının içine taşınacak.

instagram

UYGULAMA TAMAMEN KALDIRILACAK

Gelecek aydan itibaren uygulamaya olan desteğini sonlandırma kararı alan şirket, iOS ve Android'deki Direct from Instagram uygulamasını da mağazalardan kaldıracak. Uygulamaya giren kullanıcıların karşısına, 'Direct Uygulaması Kullanımdan Kaldırılıyor' başlıklı aşağıdaki uyarı mesajı çıkıyor.

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Instagram'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de bu kararın, uygulamaya olan düşük ilgi nedeniyle alındığı söyleniyor.

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