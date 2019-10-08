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Instagram, takip sekmesini kaldırmayı planlıyor

Instagram, takip ettiğiniz kişilerin neleri beğendiğini ve yorumladığını gösteren 'Takip' sekmesini, önümüzdeki günlerde tamamen kaldıracak.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 10:05..
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Instagram uygulamasının en altındaki kalp simgesine tıkladığınızda, karşınıza 'Takip' ve 'Sen' olmak üzere iki sekme çıkıyor. 'Sen' sekmesinde, size gelen beğenileri ve yorumlar gösterilirken, 'Takip' sekmesinde ise arkadaşlarınızın çeşitli aktiviteleri gösteriliyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, önümüzdeki günlerde gelecek yeni güncellemeyle, arkadaşlarınızın neleri beğendiğini, nelere yorum yaptığını ve çeşitli aktiviteleri gösteren 'Takip' sekmesini uygulamadan kaldıracak.

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Instagram'da takip ettiğiniz kişilerin bütün aktivitelerini gösteren söz konusu sekme, geçtiğimiz aylarda bazı kullanıcılar için kaldırılmıştı. Şirket, önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı yeni güncelleme ile 'Takip' sekmesini, bütün kullanıcılardan kaldırmayı planlıyor. Başka bir deyişle, artık Instagram'da arkadaşlarınızın neleri beğendiğini ve nelere yorum yaptığını izleyemeyeceksiniz.

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Instagram, takip sekmesini kaldırmayı planlıyor

Instagram, takip sekmesini kaldırmayı planlıyor

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