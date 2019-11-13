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Instagram, TikTok'un en iyi özelliğini kopyalacak

Instagram, Reels adlı yeni bir video düzenleme aracını test ediyor.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 15:55..
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Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

Snapchat uygulamasından kopyaladığı hikayeler özelliği ile popülerliğini daha da artıran Instagram, şimdi de TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını kopyalayacak.

Reels adındaki yeni video düzenleme aracını Brezilya'da test eden şirket, beklediği ilgiyi görürse bu özelliği diğer kullanıcılara da sunacak.

instagram

TikTok GİBİ ÇALIŞACAK

Reels özelliği sayesinde Instagram kullanıcıları, tıpkı TikTok uygulamasında olduğu gibi videolar kaydedebilecek, müzik ekleyebilecek, video hızını ayarlayabilecek ve çeşitli AR efektlerinden faydalanabilecekler.

INSTAGRAM: ÖZELLİK ÇALMIYORUZ

Instagram ürün yönetim direktörü Robby Stein, ''TikTok ile bizim getireceğimiz özellik tam olarak aynı değil. Aslında videoya müzik ve çeşitli efektler ekleyip paylaşmak, herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz evrensel bir fikir ve biz de bu fikri nasıl geliştirebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

instagram

Bir süredir Facebook'un, TikTok'un yükselişine karşı koymak için son derece istekli olduğu biliniyor. Bakalım şirket, Instagram uygulamasını kullanarak TikTok'a rakip olabilecek mi?

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Instagram, TikTok'un en iyi özelliğini kopyalacak

Instagram, TikTok'un en iyi özelliğini kopyalacak

Instagram, TikTok'un en iyi özelliğini kopyalacak

Instagram, TikTok'un en iyi özelliğini kopyalacak

Instagram, TikTok'un en iyi özelliğini kopyalacak

Instagram, TikTok'un en iyi özelliğini kopyalacak

Instagram, TikTok'un en iyi özelliğini kopyalacak

Instagram, TikTok'un en iyi özelliğini kopyalacak

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