Instagram video oynatma çubuğu özelliğini test ediyor

Popüler anlık fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, 1 milyardan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip. Şirket, aslında yıllar önce uygulamada olması gereken bir özelliği daha yeni test etmeye başladı.

Yeni ortaya çıkan görüntülere göre sosyal medya devi, videoları istediğiniz yerden izlemenizi sağlayacak bir video çubuğu özelliğini test ediyor.

VİDEO DENEYİMİ DAHA DA ARTACAK

Gönderi olarak paylaşılan videolardaki baştan başlama sorununu ortadan kaldıracak oynatma çubuğu, videoları istediğiniz saniyeye alabilmenizi sağlayacak. Instagram'ın bu kadar basit bir özelliği niye yıllardır uygulamaya getirmediği bilinmezken, söz konusu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

Instagram'da nasıl mavi tik alınabileceğini anlattığımız videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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