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Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

Direkt mesaj özelliği, Instagram'ın web sürümünü kullanan herkesin kullanımına açıldı.

Haber Merkezi |
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Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

DM olarak bilinen direkt mesaj atma özelliği, popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın sadece mobil uygulamalarında bulunurken, web sürümünde bulunmuyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda Direkt Mesaj özelliğini uygulamanın web sürümüne eklemek için testlere başlamış, hatta bazı kullanıcılar için özelliği aktif ederek kullanıma sunmuşlu.

INSTAGRAM WEB DM ÖZELLİĞİ HERKESE AÇILDI

Instagram, kullanıcıların merakla beklediği web sürümünde DM gönderip alma özelliğini artık bütün kullanıcıların erişimine açtı.

instagram

Insgram web'deki DM özelliği, android ve iOS uygulamalarındaki gbi çalışacak ve kullanıcılar buradan sohbet edip birbirlerine fotoğraf ve video gönderebilecek. Özelliği kullanmak için instagram.com adresine girin ve hesabınıza giriş yapın.

sömü

Ardından sağ üstteki DM simgesinden mesaj gönderebilir veya gelen mesajları okuyabilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

 

Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldiInstagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

Instagram web'e direkt mesaj özelliği geldi

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