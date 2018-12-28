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Instagram, yeni bir özelliğini yanlışlıkla yayınladı

Instagram, yatay kaydırma özelliğini yanlışlıkla kullanıcılara sundu.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 08:48..
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Sosyal medya devi Instagram, fotoğraflar arasında dikey değil de yatay olarak gezinebilmenizi sağlayan yeni bir özellik yayınladı. Instagram kullanıcıları ise bu yatay kaydırma güncellemesinden son derece rahatsız olarak, şirketi şikayet yağmuruna tuttu.

Yeni güncelleme, kullanıcıların resimleri yukarı ve aşağı kaydırmak yerine sadece soldan sağa kaydırmasını sağladı. Yeni görünümden hoşlanmayan binlerce kullanıcı, Twitter üzerinden şikayetlerini dile getirdi.

instagram

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, yatay kaydırma güncellemesi hakkında attığı bir tweet ile kullanıcılardan özür dileyerek, yeni güncellemenin sadece bir test olduğunu ve birçok hesapta kullanılmayacağını söyledi. Ayrıca Mosseri, sorun yaşayanların uygulamayı yeniden başlatması gerektiğini ifade etti.Instagram, yeni bir özelliğini yanlışlıkla yayınladı


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