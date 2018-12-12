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Instagram yeni hesaplarını test etmeye başladı

Sosyal medya devi Instagram, içerik oluşturuculara ekstra seçenekler sunan yeni hesaplarını test ediyor.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 09:41..
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Instagram'da, büyük kitlelere sahip içerik oluşturucuları için yeni bir hesap türü deneniyor. Bu yeni hesaplar şu anda küçük bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor. Yeni hesap türleri, takipçi analizleri ve farklı gruplardan gelen mesajları filtreleme gibi yeni özellikler içeriyor. Ayrıca, başkalarının onlarla nasıl iletişim kurabileceğini kontrol etmek için daha esnek bir yol sunuyor.

Instagram yeni hesaplarını test etmeye başladı

Instagram bu hesap türleriyle uygulamayı, içerik oluşturucular, sanatçılar ve etkileyici kişiler için daha çekici bir platform haline getirmeyi planlıyor. Yeni hesap türü yakın gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulmak üzere şu an test ediliyor.


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