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Instagram'a uygulama içi alişveriş özelliği geldi

Instagram, uygulama içinden ödeme yapabileceğiniz yeni bir özelliği ABD kullanıcıları için yayınladı.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 11:30..
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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, alışveriş konusunda yaptığı bazı yeniliklerle dikkat çekiyor. Dünya genelindeki birçok satıcı, ürünlerine müşteri bulabilmek için Instagram uygulamasını kullanıyor.

Alışveriş potansiyelinin farkında olan Instagram, uygulama içi alışveriş özelliğini ABD'deki kullanıcılar için yayınladı.

instagram

INSTAGRAM İÇİ ALIŞVERİŞ

Şu anda zaten birçok satıcı ürünlerini Instagram üzerinden satıyor, ancak kullanıcılar ürünü alırken ödeme yapabilmek için farklı bir internet sitesine veya uygulamaya yönlendiriliyor. Söz konusu alışveriş özelliği sayesinde artık ABD'de bulunan kullanıcılar, birçok ünlü markaya ait ürünleri Instagram uygulaması içinden satın alabilecek.

instagram

Instagram Checkout adı verilen bu özellik ile kullanıcılar, satın alacağı ürüne karar verdikten sonra ürüne ait beden, renk ve buna benzer özellikleri seçerek ödeme sayfasına geçiyor. Ardından kart bilgileri girildikten sonra direkt Instagram içinden ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Instagram Checkout şu anda sadece ABD kullanıcılar için yayınlamış durumda. Ayrıca bu özellik beta test aşamasında olduğundan sadece belirli markaların alişverişlerinde kullanılabiliyor. Instagram Checkout özelliğinin ülkemiz için ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdili bilinmiyor.

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