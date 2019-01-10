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Instagram'a yeni paylaşma özelliği geldi

Sosyal medya uygulaması Instagram yeni bir özelliğe kavuştu.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 09:24..
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Instagram, hizmetlerine sürekli yeni özellikler getiriyor. En son gelen yeni özellik ise birden fazla hesap kullananların bir hayli işine yarayacak. Uygulamaya gelen “self-regram” isimli yeni özellik, birden fazla hesaba gönderi paylaşabilmenizi sağlıyor.

instagram

Birden fazla Instagram hesabınız varsa ve bunlardan ikisine veya daha fazlasına giriş yaptıysanız, bir gönderi paylaşırken en son aşamaya geldiğinizde, birden fazla hesapta paylaşma seçeneğini görebilirsiniz. Daha sonra gönderinizi diğer kullandığınız hesaplarda aynı anda paylaşabilirsiniz.

instagram

Instagram'a gelen bu yeni özellik, birden fazla hesap işleten kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştıracak. Ancak birden fazla hesap kullanan kullanıcılar, çoğunlukla farklı içerik türlerine odaklanıyor ve bu nedenle aynı paylaşımı farklı hesaplarda yapmıyor. Böyle düşündüğümüzde bu yeni özelliğin, insanlar için ne kadar faydalı olacağından emin değiliz.

instagram

“self-regram” isimli bu yeni özellik, şimdilik sadece iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabiliyor. Android için ise bu özelliğin ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

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