Instagram'da gösterilen reklamlar iki katına çıktı

Reklamlar, birçok şirket için oldukça büyük bir gelir kaynağı ve hemen hemen bütün mobil uygulamalar ve internet siteleri bu reklamlardan yararlanıyor. Ancak zaman zaman reklam göstermek konusunda aşırıya kaçan platformlar nedeniyle kullanıcılar, zor durumda kalabiliyor.

Instagram'da, hem ana sayfada hem de hikayeler arasında kullanıcılara reklamlar gösteriliyor. Belki farketmemiş olabilirsiniz ama son aylarda kullanıcılara gösterilen Instagram reklamları, tam iki katına çıkmış durumda.

FACEBOOK, INSTAGRAM REKLAMLARINI İKİ KATINA ÇIKARDI

Yeni yayınlanan bir rapora göre Facebook yöneticileri, geçtiğimiz yıl Instagram reklamlarının iki katına çıkarılması konusunda talimat verdi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl ekim ayında yaptığı açıklamada, Instagram uygulamasında bulunan keşfet bölümünün reklamlar için iyi bir fırsat olduğunu dile getirmişti.

Geçtiğimiz haziran ayına kadar keşfet bölümünde herhangi bir reklam gösterimi yapmayan Instagram, haziran ayından sonra keşfet bölümünde de reklam göstermeye başladı.

INSTAGRAM REKLAM GELİRLERİNDE FACEBOOK'A YAKLAŞAMIYOR

Instagram'da her ne kadar birçok reklam yayınlansa da Facebook'un reklam gelirleri, Instagram'a göre oldukça fazla. Şirket, Instagram'daki reklam gelirlerini Facebook ile aynı seviyeye getirmek istediğinden uygulamadaki reklam gösterimlerini de iki katına çıkarmış durumda.

Platform olarak iki uygulamayı da kıyaslamamız oldukça zor, çünkü Instagram'da reklam gösterim alanları Facebook'a göre oldukça kısıtlı. Bu nedenle Instagram kullanıcıları, Facebook kullanıcılarına göre daha fazla reklamla karşılaşabiliyor.

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