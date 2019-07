Instagram'da komedi sayfaları takip etmeniz için 5 neden

En sevilen uygulamaların başında gelen Instagram’da, komedi alanında en iyi içerikleri paylaşan @komedi hesabı, Instagram’da komedi içerikleri dendiğinde akla ilk gelen hesap oluyor. On binlerce kişi tarafından takip edilen, izlenen içerikleri ile sosyal medya gündeminin nabzını tutan bu hesabı inceledik.

INSTAGRAM'DA KOMEDİ DENDİĞİNDE AKLA GELEN İLK HESAP

50 milyon sosyal medya kullanıcısının olduğu Türkiye’de, en çok öne çıkan konu başlıklarından bir tanesi mizah alanı. Mizah konusunda yüzlerce hesap her gün komik capsler, alıntılar, Twitter ve Youtube’dan ya da Twitch gibi mecralarda dönen komik olayların anlatımları ile Instagram’da insanlar tarafından takip ediliyor.

Ancak bazı hesaplar var ki, tüm bu komik sosyal medya içeriklerinin nabzını tutuyor ve bu sayede tek bir hesabı takip ederek internet mizahının tüm iyi içeriklerini öğrenme şansını yakalıyorsunuz.

KOMİK VİDEOLAR, KOMİK YORUMLAR VE ÇOK DAHA FAZLASI

İnternet mizahı dendiğinde akla birçok tema geliyor. Bunların başında her mecranın fenomenlerinin yaptığı paylaşımların ekran görüntüleri ya da alıntılar yer alıyor. Bunların dışında internete düşen viral komik video paylaşımları, videolara ya da paylaşımlara yapılan komik yorumlar da internetin en beğenilen içeriklerinden. Instagram’da mizah dendiğinde akla ilk gelen hesaplar içinde yer alan @komedi hesabı, tüm bu içerikleri tek çatı altında toplamayı başarmış kaliteli bir hesap. Komedi hesabının sunduğu içeriklerle on binlerce kişi günün her anı, en kaliteli ve en komik paylaşımlarla gününü keyifli bir şekilde geçiriyor, en komik içerikler sayesinde sürekli neşeli ve enerjili kalıyor!

Ünlülerin, fenomenlerin ve internette popüler olan karakterlerin içerikleri, fenomenlerin gündeme dair yorumları ve mizaha dair aradığınız her şey bu hesapta karşınıza çıkıyor.

GÜNDEMİN EN ÇOK KONUŞULAN TREND KONULARINA HAKİM OLUN

İnternet gündemi, takip etmesi oldukça kolay olmayan ve hızına zor yetişilen bir ortam. İnternetin trend ve viral konularını, o anda konuyla ilgili en çok konuşulan içeriklerle size sunan komedi hesabı, yaptığı kaliteli paylaşımlarla o an konuya dair bilmeniz gereken her şeyi size aktaracak, kaliteli ve komik içeriklerle keyfinizi yerine getirecek! Gündeme dair kısa videolar, montajlar, capsler, Youtube dünyasından alıntılar, Instagram fenomenlerinin hikaye paylaşımları ve diğer içeriklere de akışında yer veren bu hesap, kaliteli mizah içeriklerinin yanında sizi gündeme dair içerikler konusunda da aktif tutacak. Kesinlikle kaçırmamanız gereken, en çok konuşulan konuları bulabileceğiniz @komedi hesabını takip ederken internetin gündemini asla kaçırmayacaksınız! Politikacılar, fenomenler, ünlüler ya da sokak röportajlarından yansımış çok konuşulan kişilerle ilgili video ve fotoğrafları, yapılan mizahları ve montajları hızlı bir şekilde tek çatı altından takip edeceksiniz…

İnternetin mizahından ve gündeminden uzak kalmak istemiyorsanız, siz de yüz binlerce insan gibi Instagram’ın en popüler mizah hesabı olan @komedi hesabını takibe alın, hiçbir konuyu kaçırmayın… Hem güldüren hem de trend konulara dair bilgili kalmanızı sağlayan bu kaliteli hesap ile, günün her anı neşeniz yerine gelsin ve internet gündeminin nabzını yakından tutun!