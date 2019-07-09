taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6917
Euro
6.3816
Altın
1392.78
Borsa
98501.45
Gram Altın
255.267

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/sayfalar/haber.php on line 602

Instagram'da rahatsız edici içerik paylaşan hesaplar engellenecek

Instagram, platform bünyesinde kullanıcıların rahatsız edici yorum ve içeriklerini engellemek için önemli adımlar atacak.

DHA | 09.07.2019 - 15:25..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, zaman zaman kullanıcılar yüzünden zor durumda kalabiliyor. Uygulamada bulunan birçok küfürlü veya rahatsız edici yorumları engellemek isteyen şirket, artık kötü niyetli yorum yapanların etkileşimlerini de tamamen engelleyecek.

Henüz test aşamasında olan özellik aktif hale geldiğinde, rahatsız edici içerik paylaşanların diğer kullanıcılarla etkileşimi tamamen kesilecek.

instagram

INSTAGRAM ÖNCE UYARACAK

Gölge Yasaklama (Shadow Ban) olarak da adlandırılan bu yeni sistemde, fotoğrafların altına rahatsız edici yorumlarda bulunan ve gereğinden fazla hashtag kullanarak görüntü kirliliği yaratan kullanıcılara, yukarıdaki gibi bir uyarı gönderilecek.

Kullanıcılar, Instagram tarafından gönderilen "Bu yorumu göndermek istediğinize emin misiniz?" sorusu ile önce uyarı alacak.

UYARIYA ALDIRIŞ ETMEYENLER ENGELLENECEK

Ancak uyarılara rağmen kullanıcı, aynı eylemlerde bulunmaya devam ederse etkileşimi kısıtlanacak. Kullanıcılar, Gölge Yasaklama sistemi altında engellendiğinde ise artık Instagram aramalarında görünmeyecek ve yaptıkları yorumları kimse okuyamayacak.

instahgram

Instagram, yukarıda bahsettiğimiz yöntemleri uygularken iki yapay zeka sisteminden faydalanacak. Birinci yapay zeka, platformdaki kötü yorumları tespit edecek. Diğer yapay zeka sistemi sayesinde ise hesap sahipleri, istediği hesabın gönderilere yorum yapmasını engelleyebilecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

160
Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

109
ABD polisinin dondurma görevi

ABD polisinin dondurma görevi

63
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

100
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

254
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

173
Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir