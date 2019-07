taraftar değil haberciyiz GİRİŞ

CANLI TV

ARŞİV

Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde. Dolar 5.6917 Euro 6.3816 Altın 1392.78 Borsa 98501.45 Gram Altın 255.267 İstanbul Ankara İzmir Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Mersin Iğdır Isparta Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Instagram'da rahatsız edici içerik paylaşan hesaplar engellenecek Instagram, platform bünyesinde kullanıcıların rahatsız edici yorum ve içeriklerini engellemek için önemli adımlar atacak. DHA | 09.07.2019 - 15:25..

Haberler Teknoloji Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, zaman zaman kullanıcılar yüzünden zor durumda kalabiliyor. Uygulamada bulunan birçok küfürlü veya rahatsız edici yorumları engellemek isteyen şirket, artık kötü niyetli yorum yapanların etkileşimlerini de tamamen engelleyecek. Henüz test aşamasında olan özellik aktif hale geldiğinde, rahatsız edici içerik paylaşanların diğer kullanıcılarla etkileşimi tamamen kesilecek. INSTAGRAM ÖNCE UYARACAK Gölge Yasaklama (Shadow Ban) olarak da adlandırılan bu yeni sistemde, fotoğrafların altına rahatsız edici yorumlarda bulunan ve gereğinden fazla hashtag kullanarak görüntü kirliliği yaratan kullanıcılara, yukarıdaki gibi bir uyarı gönderilecek. Kullanıcılar, Instagram tarafından gönderilen "Bu yorumu göndermek istediğinize emin misiniz?" sorusu ile önce uyarı alacak. UYARIYA ALDIRIŞ ETMEYENLER ENGELLENECEK Ancak uyarılara rağmen kullanıcı, aynı eylemlerde bulunmaya devam ederse etkileşimi kısıtlanacak. Kullanıcılar, Gölge Yasaklama sistemi altında engellendiğinde ise artık Instagram aramalarında görünmeyecek ve yaptıkları yorumları kimse okuyamayacak. Instagram, yukarıda bahsettiğimiz yöntemleri uygularken iki yapay zeka sisteminden faydalanacak. Birinci yapay zeka, platformdaki kötü yorumları tespit edecek. Diğer yapay zeka sistemi sayesinde ise hesap sahipleri, istediği hesabın gönderilere yorum yapmasını engelleyebilecek. Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın. @eshteknoloji Facebook'ta paylaş

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş

Twitter'da paylaş Google+'da paylaş

Google+'da paylaş Yorum Yap Bu reklam google tarafından sağlanıyor ?

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line