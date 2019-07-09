Instagram'da rahatsız edici içerik paylaşan hesaplar engellenecek

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, zaman zaman kullanıcılar yüzünden zor durumda kalabiliyor. Uygulamada bulunan birçok küfürlü veya rahatsız edici yorumları engellemek isteyen şirket, artık kötü niyetli yorum yapanların etkileşimlerini de tamamen engelleyecek.

Henüz test aşamasında olan özellik aktif hale geldiğinde, rahatsız edici içerik paylaşanların diğer kullanıcılarla etkileşimi tamamen kesilecek.

INSTAGRAM ÖNCE UYARACAK

Gölge Yasaklama (Shadow Ban) olarak da adlandırılan bu yeni sistemde, fotoğrafların altına rahatsız edici yorumlarda bulunan ve gereğinden fazla hashtag kullanarak görüntü kirliliği yaratan kullanıcılara, yukarıdaki gibi bir uyarı gönderilecek.

Kullanıcılar, Instagram tarafından gönderilen "Bu yorumu göndermek istediğinize emin misiniz?" sorusu ile önce uyarı alacak.

UYARIYA ALDIRIŞ ETMEYENLER ENGELLENECEK

Ancak uyarılara rağmen kullanıcı, aynı eylemlerde bulunmaya devam ederse etkileşimi kısıtlanacak. Kullanıcılar, Gölge Yasaklama sistemi altında engellendiğinde ise artık Instagram aramalarında görünmeyecek ve yaptıkları yorumları kimse okuyamayacak.

Instagram, yukarıda bahsettiğimiz yöntemleri uygularken iki yapay zeka sisteminden faydalanacak. Birinci yapay zeka, platformdaki kötü yorumları tespit edecek. Diğer yapay zeka sistemi sayesinde ise hesap sahipleri, istediği hesabın gönderilere yorum yapmasını engelleyebilecek.

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