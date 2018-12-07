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Instagram'da yer alan bu hata kullanıcıları çıldırttı

Instagram kullanıcıları, bugün fotoğraflarda meydana gelen bir hatadan dolayı şikayetçi.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 15:50..
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Instagram'da meydana gelen bir sorun, paylaşılan fotoğraflarda garip çizgiler çıkmasına neden oluyor. Özellikle bugün, dünya genelinde kullanıcılardan oldukça şikayetler alan şirket, hatanın doğruluğunu kabul etti.

Instagram'da yer alan bu hata kullanıcıları çıldırttı

Şu an için sorunun kaynağı belli olmasa da Instagram, bu sorunu düzeltmek için çalışmalara başladı. Bu sorun, bazı kullanıcıların karşısına çıkmasa da dünya genelindeki birçok kullanıcı bu hatadan şikayet ediyor. Şirket Twitter aracılığı ile şu açıklamaya yer verdi: "Bu durumun sinir bozucu olduğunu biliyoruz ve mümkün olduğunca çabuk çözmek için çalışıyoruz."


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