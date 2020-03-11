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Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor

Instagram'da popüler hale gelen koronavirüs filtreleri nedeniyle birçok kullanıcı, duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 17:33..
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Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını, gündemi oldukça meşgul ediyor. Durum böyle olunca koronavirüsün sosyal medyaya olan etkisi de bir hayli artıyor.

Birçok kullanıcı, Instagram'da koronavirüs temalı artırılmış gerçeklik filtreleri oluşturarak hikayelerde paylaşmaya başladı. Bu filtreler sayesinde kullanıcılar, çeşitli yüz maskelerini yüzlerine ekleyebiliyor veya ekranda yüzen koronavirüs etiketlerini kullanabiliyor.

koronavirüs

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı kullanıcılar her ne kadar söz konusu filtreleri eğlence amaçlı kullandığını söylese de birçok kullanıcı koronavirüsün eğlence amaçlı kullanılmayacak kadar ciddi bir sorun olduğunu savunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.

korona

korona

korona

korona

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Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor

Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor

Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor

Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor

Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyorInstagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyorInstagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor

Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyorInstagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor

Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyorInstagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyorInstagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyorInstagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyorInstagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyorInstagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor

Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor

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