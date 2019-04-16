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Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara engel

ABD'nin İran kararından hemen sonra Instagram da İranlı üst düzey komutanların hesaplarını kapattı.

AA | 16.04.2019 - 16:13..
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Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara engel

ABD hükümeti; geçtiğimiz hafta İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu resmi olarak yabancı terör örgütü listesine almıştı.

INSTAGRAM'IN İRAN KARARI

Bu kararın hemen ardından bu hafta sosyal medya platformu Instagram, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin de aralarında olduğu üst düzey komutanların hesabını kapattı.

Instagram tarafından hesapları kapatılan üst düzey komutanlar arasında Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Musa Kemali ve bir dönem Devrim Muhafızlarında görev yapan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı İzzetullah Zergami de bulunuyor.

Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara engel

 

İranlı komutanların hesaplarının kapatılmasına ilişkin açıklama yapan İran Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Kemali, "Instagram hesaplarının siyonistler tarafından kapatıldığını" söyledi.

Instagram, Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 888 bin takipçisi bulunan hesabını da bugün kapatmıştı.

Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara engel

INSAGRAM'DAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

ABD yönetiminin kararı dün resmen yürürlüğe girmişti. İran medyasında, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la gerginliği artırma siyasetine destek verdiği yönünde iddialar yer alırken, Instagram'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İran'da internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından en popüler ikinci sosyal medya platformu olarak Instagram öne çıkıyor.

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