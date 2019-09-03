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Instagram'dan sonra Facebook da beğeni sayılarını gizleyecek

Facebook, paylaşılan gönderilerdeki beğeni sayısını herkesten gizlemek için çalışmalar yürütüyor.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 17:09..
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Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız haberimizde, Instagram'ın gönderilerdeki beğeni sayısını gizleyeceğini duyurmuştuk. Kullanıcılar arasındaki beğeni rekabetinin önüne geçmek isteyen şirket, paylaştığınız bir gönderiye gelen beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyen bir sistem üzerinde uzun süredir çalışıyor.

6 ülkeyi pilot olarak seçen Instagram'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların beğeni sayısıyla ilgilenmesinden daha çok fotoğraf paylaşmaya odaklanmasının beklendiği, beğeni sayısının gizlenmesinin bu yönde atılan bir adım olduğu belirtilmişti.

facebook

FACEBOOK DA BEĞENİ SAYILARINI GİZLEYECEK

Instagram'ın Facebook'a bağlı olduğunu düşünürsek, aynı özelliğin Facebook için de yayınlanacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Facebook'un android uygulamasında yer alan gizli kodlar, şirketin beğeni sayısını gizleyeceğini gösteriyor. Facebook ise yaptığı açıklamada, uygulamadaki beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeyi düşündüklerini resmi olarak onayladı.

Yeni güncellemenin ne zaman yayınlanacağı şu an için bilinmese de önümüzdeki aylarda hem Facebook hem de Instagram'daki gönderi beğeni sayıları, sadece gönderiyi paylaşan kullanıcı tarafından görülebilecek.

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